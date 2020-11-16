İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı
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İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı

16.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:29
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı

Sarıyer'de sabah saatlerinde cadde üzerindeki yeşil alanda iki ağaç arasına asılı halde bulunan bir afişin arkasına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrılarak, şüpheli paket fünye yardımıyla patlatıldı. Paketin boş olduğu öğrenildi.

Saat 08.00 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Büyük Armutlu Caddesi'nde edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde bulunan yeşillik alanda iki ağaç arasına asılmış bir afişin arkasına bırakılan şüpheli bir paket ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı yaya geçişi ve trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı.

İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı

PAKET BOŞ GEÇTİ

İmha sonrası kontrol edilen paketin boş olduğu öğrenildi. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı
İstanbul'un göbeğinde şüpheli paket alarmı! Vatandaşların paketin fünye ile patlatılmasıyla rahat bir nefes aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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