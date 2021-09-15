Sarıyer'de spor kulübüne gelir sağlayan çay bahçesinin yıkımına tepki

Sarıyer'deki İstinye Spor Kulübü'ne bağlı çay bahçesinin bir bölümünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yıkılmasına mahalleli tepki gösterdi.

İstinye Spor Kulübü'nün gelirine destek sağlayan çay bahçesinin büyük bir bölümü dün gece İBB ekipleri tarafından yıkıldı. Çay bahçesine gelen vatandaşlar, bahçenin zemininin söküldüğünü, oturma kısımlarının ise yıkıldığını gördü.

İstinye Mahallesi muhtarı Recep Alkan, çay bahçesinin İstinye Spor Kulübü'nün tek gelir kaynağı olduğunu, 1988'den beri hizmet verdiğini söyledi.

İBB ekiplerinin 3 gün önce hiçbir tebligat göstermeden yıkıma geldiğini ancak halk olarak direndiklerini aktaran Alkan, "Burayı 3 ay önce tadilata soktuk ancak bazı kişiler gidip itiraz etti. İBB ekipleri 3 gün önce geldiklerinde direndik ve burayı yıkamadan gittiler. İkna ettik, itirazlar geri alındı ancak buna rağmen bu gece dozerle buraya girip çay bahçesini bu hale getirdiler. Engel olmaya çalıştık ama üzerimize dozeri sürüyorlar. Yüzlerce zabıtayla geldiler. Resmi bir tebligat çıkar bize eğer borcumuz varsa ecrimisili ödeyelim, kiraya veriyorsan kiralayalım burayı. Bize ne bir tebligat ne de yıkılacağına dair eşyamızı boşaltmamız için bir bildiri göndermediler" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Metin Gram da yıkıma tepki göstererek, "Burada bir yıkım oldu ama nasıl bir yıkım olmuş, Bu tarihi çeşmenin çevresi böyle mi olmak zorundaydı? 1980'lerin sonundan beri burası çay bahçesiydi. Temiz ve bakımlı bir çay bahçesi, halkın kullandığı. Yıkmak çözüm değil ki onarmak zor. Önemli olan orayı onarmak ve takipçisi olmak." ifadelerini kullandı.