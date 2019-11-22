Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı

Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralıİSTANBUL - Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

22.11.2019 23:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:43
Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı

'de silahlı : 1 yaralı

İSTANBUL - Sarıyer'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren 3 şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Latif Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sokak içerisinde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği tabanca ile bir kişiyi silahla yaraladı. Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 3 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralıyı gören ekipler durumu hemen ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralanan şahsı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Sarıyer'de silahlı kavga: 1 yaralı
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