Sarıyer'de motosiklet kazası 2 ölü SARIYER'de Hacıosman Tüneli çıkışında meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

SARIYER'de Hacıosman Tüneli çıkışında meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Hacıosman Tüneli Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Demirhan (23) ve Hayrettin Durgut'un (26) üzerinde bulduğu 34 DP 8041 plakalı motosiklet, Hacıosman Tüneli çıkışı Sarıyer istikametinde sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere vurdu. Sonrasında savrulan motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Ramazan Demirhan ve Hayrettin Durgut hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, uzun süre olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından motosiklet olay yerinden kaldırıldı. Belediye görevlileri tarafından yol temizlendi.

"SÜREKLİ KAZA OLUYOR"

Kazayla ilgili konuşan bir mahalle sakini "Burada sürekli kaza oluyor. Virajlı yolda son gaz geliyorlar. Orada bir kasis olsa belki durduracak. Gelen araçlar direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve burada kaza oluyor. Bu gelen motor da virajı alamadı bariyerlere çarptı. Bir kişi motordan düşüyor. Başından yaralanıyor. Bir tanesi de motordan uçtu. İkisi de hayatını kaybetti. Biz burada oturan insanlarız. Burada ayda iki veya üç kere kaza oluyor. Burada bir önlem alınmasını istiyoruzö dedi

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA