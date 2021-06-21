Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de kırmızı ışık ihlali yapan motora araba çarptı.

Sarıyer'de kırmızı ışık ihlali yapan motora araba çarptı. Kaza sonucu motorcu hastaneye kaldırılırken, araç sahiplerinin olaydan etkilendikleri görüldü.

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşından ödünç aldığı motorla gezintiye çıkan şahıs, kırmızı ışık ihlali yaparak karşı taraftan gelen Nissan Qashqai model 34 BJL 095 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motor sürücüsü ve yanında bulunan kişi hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunanlara bir şey oldu. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kaza sonucu arabada ve motorda maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, 'Babam nerede?' diye gözyaşı döktü
Babalar Günü'nde baba acısı yaşadı, "Babam nerede?" diye gözyaşı döktü
Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Deniz Poyraz Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Tuğba Coşkun Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:51:36. #1.15#

title