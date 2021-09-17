SARIYER'DE MAKAS ATTIĞI İDDİA EDİLEN OTOMOBİL TAKLA ATTI

SARIYER'de, sürücüsünün iddiaya göre makas atarak ilerlediği otomobil, servis minibüsüne yandan vurduktan sonra takla atarak yolda ters döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Maslak, Büyükdere Caddesi, Sarıyer istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Ömer Kaan Yüksek'in makas atarak ilerlediği 34 JIP 84 plakalı otomobil, Bayram Üner'in kullandığı 34 LZZ 970 plakalı servis minibüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje vurarak takla attı. Yolun ortasına düşen otomobilin içinde bulunan biri kadın 2 kişi otomobil içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Servis minibüsünün sürücüsü Bayram Üner, "Seyir halinde devam ediyordum, aniden bir ses duydum. Hızlı şekilde bir araç geldi, arkamdan makas atıp geliyormuş, vatandaş söyledi bunu. Aniden hızlı gelince beni sonraki iki şeride attı. Ben de kendimi zor toparladım. Şiddetli bir şekilde vurdu bana. Ben de zor toparladım. İki kişi vardı araçta bir kadın bir erkek. Onların yanına gittik işte ilk önce onlara müdahale ettik. Hanımefendinin dudağında bir kanama olmuştu. Ben de kendimi zor toparladım. Takla atmak üzereydim. Emniyet kemerim olmasaydı bir şekilde kaldırıma çıkıp, karşı şeride de geçebilirdim. O yüzden Allah korudu bizi" dedi.

Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi her iki yönde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.