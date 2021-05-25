Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi Sarıyer'de park halindeyken freni boşalan otomobil bir evin bahçesine daldı.

Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi

İSTANBUL - Sarıyer'de park halindeyken freni boşalan otomobil bir evin bahçesine daldı. Yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, saat 17: 00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Şehit Ersin Kurt Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 SP 2065 plakalı otomobil park halindeyken freni boşalması sonucu kayarak iki araca çarptı ve bir evin bahçesine daldı. Yokuş aşağı kayan otomobilin bahçedeki demir direğe çarparak durmasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Evde bulunan vatandaşlar korku ve panikle kendilerini dışarı attı.

"Eğer araba bu direkle durmasaydı büyük bir facia olacaktı"

Otomobilin bahçesine daldığı ev sakinlerinden Pelin Su Baltacı, "Biz evdeydik ve aracın freni boşaldı ve gördüğünüz gibi şu demire çarptı. Eğer çarpmasaydı buradaki evlere çarpacaktı ve burada 3 tane çocuk yaşıyor. İkisi 3 yaşında ve birisi 7 yaşında olmak üzere. ve sürekli bu bölgede oynuyorlar. Eğer araba bu direkle durmasaydı ve daha hızlı çarpsaydı gerçekten büyük bir facia olacaktı, facianın eşiğinden dönüldü" diye konuştu.

"Ben odada ders çalışıyordum"

Evde ders çalışırken bir anda sesler duyduğunu söyleyen ev sakini Tahsin Baltacı, "Ben odada ders çalışıyordum. Böyle incecik bir ses duydum böyle bir araba kayma sesi gibi. Daha sonra saniyeler ardından güm diye bir ses çıktı. Ben ilk önce ne olduğunu anlamadım. Odanın perdesi kapalıydı, salonun camından baktım. Salonun penceresinden bir baktım araba çarpmış, ben de anlamadım" diye konuştu.

Evin bahçesine kayan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

(MEA- MB-ÖFA

Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi
Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi
Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi
Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi
Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi
Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de freni boşalan otomobil evin bahçesine girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 09:57:32. #1.16#

title