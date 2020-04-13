Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü
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Sarıyer, 3. Sayfa

Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonetin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

13.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:56
Sarıyer'de feci kaza: 1 ölü

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de kontrolden çıkan kamyonetin tabela direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'dan Kağıthane istikametine giden Serkan Yaşar idaresindeki 06 JRN 20 plakalı gıda malzemesi yüklü kapalı kasa kamyonet, kontrolden çıkıp refüjü aştıktan sonra tabelaya çarptı. Çarpma sonucu sürücü Yaşar araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Polis ekipleri ise kaza yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonrasında itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedyeyle ambulansa götürülen Serkan Yaşar'ın yapılan tetkikleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşar'ın öldüğünü haber alan yakınları ise olay yerinde birbirine sarılarak sinir krizi geçirdi. Yaşar'ın cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Yaşar'ın bir yakını ise ayakkabısını yerden aldı. Kamyonet çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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