Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik polisleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik polisleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Baltalimanı ışıklarda gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüleri dron ile tespit etti.

Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere cezai işlem uygulandı.