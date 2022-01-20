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Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik polisleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik polisleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Baltalimanı ışıklarda gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüleri dron ile tespit etti.

Ekiplerce durdurulan araç sürücülerinin belgeleri kontrol edildi.

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere cezai işlem uygulandı.

AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Baltalimanı, İstanbul, Sarıyer, Güncel, Haber

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