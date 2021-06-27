Sarıyer'de çöken boş binanın eski sakini Mehmet Yalçın, mağdur olduklarını iddia etti

Sarıyer'de çöken 11 katlı boş binanın eski sakini Mehmet Yalçın, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in mahkemeler bittikten sonra hukukun yerine getirileceğini kendilerine söylediğini ancak kira yardımı bile alamadıklarını söyledi.

Sarıyer'de çöken 11 katlı boş binanın eski sakini Mehmet Yalçın, Belediye Başkanı Şükrü Genç'in mahkemeler bittikten sonra hukukun yerine getirileceğini kendilerine söylediğini ancak kira yardımı bile alamadıklarını söyledi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan binada yaklaşık 17 yıl ikamet ettiğini belirtti.

İki yıldır boş kalan binanın sakinleri olarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini dile getiren Yalçın, bu dönemde taşındıkları evlerin kiralarını zorluklarla ödediklerini kaydetti.

Yalçın, inceleme için olay yerine gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e "Kat malikleri olarak bizim mağduriyetimiz giderilecek mi? Kira vaadinde bulunmuştunuz, bu vaat yerine getirilecek mi?" şeklinde bazı sorular sorduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şükrü Genç, bize mahkemenin devam ettiğini söyledi. Ama biz Sarıyer Belediyesine herhangi bir mahkeme açmadık. Bu kat malikleri arasında görülen bir mahkeme, çarpıtılıyor. Şükrü Genç, bu mahkemeler bittikten sonra hukukun yerine getirileceğini söyledi. Ama ortada bir hukuk yok. Hukuk olsaydı kira yardımları yapılırdı. Bu yardımlar neden yapılmadı?"

Yalçın, bina mühürlendikten sonra yıkıma engel olan şeyin mahkemeler olmadığını, bir an önce eski evlerine dönmek istediklerini kaydetti.

Olay

Sarıyer Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina gece saatlerinde çöktü.

Olay yerine gelen itfaiyenin kontrol ettiği binanın yakınlarında bulunan park halindeki 3 otomobil hasar gördü.

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'in incelemeleri sırasında, bazı malikler, binanın 2 yıl önce boşaltılmasına rağmen bugüne kadar yıktırılmamasına tepki gösterdi. Genç ile malikler arasında bir süre sözlü tartışma yaşandı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de yıkılan binada sabah inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum