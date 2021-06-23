Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi

Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur - Haberler | Güncel

SARIYER'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Osman Y. babası ile tartışınca yaşadıkları gecekonduyu ateşe verdi.

SARIYER'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ali Osman Y. babası ile tartışınca yaşadıkları gecekonduyu ateşe verdi. Anne ve babası dışarı kaçan kişi evde oturup beklemeye başladı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri Ali Osman Y.'yi dışarı çıkardı. Yangın şüphelisi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Sarıyer, Poligon Mahallesi Kabiller Sokak'ta bulunan tek katlı gecekonduda saat 11.00 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; Madde bağımlısı olan Ali Osman Y. babası ile tartışınca sinirlenerek evi ateşe verdi. Anne ve babası dışarı kaçarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri Ali Osman Y.'yi dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evi yaktığı iddia edilen Ali Osman Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

"BANA, EVİ OĞLUNUN YAKTIĞINI SÖYLEDİ"

Görgü tanığı Recep Ali Onur, "Yangını gördüm. Olay yerine geldim. Babasını acılı bir şekilde bakıyordu. Ne oldu dedim. 'Oğlum evi yaktı' dedi. Acılı şekilde onu ifade etmeye çalıştı. Ben de teselli etmeye çalıştım. Benim anladığım kadarıyla ilaç bağımlısıymış, o nedenle yapmış" şeklinde konuştu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

 


- İstanbul
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz Okur

Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Sulama kanalında yüzerken polisi görünce köprü altına saklandılar
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Son dakika haberleri | Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı 2'si polis 4 yaralı - KAZA MOBESEDE
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Gece vakti taşıyıcı kolonu çatlayan bina vatandaşı sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce İbrahim Reisi Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Alişan Emel Sayın Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarıyer'de babasına kızıp, yaşadıkları evi ateşe verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 13:09:22. #1.15#

title