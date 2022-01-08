Sarışın olduğu için dışlandığını itiraf etti!

Yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söyleyen Seçil Gür, "Uzun yıllar konuşulacak bir albüm hazırlığındayım. Ticari kaygım yok. Tek amacım seslendirdiğim şarkıların yıllar sonra bile dinlenmesi" dedi.

"COĞRAFYA KADERDİR"

Müziğe 12 yaşında başladığını söyleyen Gür, "Hak ettiğim seviyeye gelemedim. Çünkü coğrafya kaderdir! Sarışın olduğum için ülkemde çoğu kez dışlandım. Bizim ülkemizde sarışınlar soğuk, esmerler sıcak ve sevecen olarak nitelendiriliyor. Halbuki son derece sevimli ve samimi biriyim" diyerek sitem etti.

"NAZAR BONCUĞU DÖVMESİ YAPTIRACAĞIM"

Sahnede iddialı kıyafetler tercih eden Seçil Gür, "Nazardan korkuyor musunuz?" sorusuna, "Öyle bir durum olursa Allah'a havale ederim. Ama nazar boncuğu dövmesi yaptırma zamanım gelmiş olabilir" yanıtını verdi.

Gür, hayatında aşk olmadığı dönemlerde daha üretken olduğunu da sözlerine ekledi.