Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek
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Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek

23.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 15:31
Sarıoğlanlı çiftçiler toprak analizlerini KTB laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Sarıoğlan Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Sarıoğlanlı çiftçiler; toprak ve bitki analizlerini KTB'nin laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) ile Sarıoğlan Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Sarıoğlanlı çiftçiler; toprak ve bitki analizlerini KTB'nin laboratuvarında ücretsiz yaptırabilecek.

KTB Toplantı salonunda düzenlenen protokolde konuşan KTB Başkanı Recep Bağlamış; imzalanan protokolün bir ilk olduğunu ifade ederek; "Bugün Sarıoğlan Belediyemizle yapmış olduğumuz laboratuvar hizmetleri, eğitim, proje ve danışmanlık alanında işbirliği protokolü nedeniyle toplanmış bulunmaktayız. Bünyemizde yer alan gıda ve toprak laboratuvarımızda bakanlık onaylı olarak çalışmakta ve yaptığımız analizlerle üreticiye fayda sağlamak için faaliyet göstermekteyiz. Sarıoğlan Belediye başkanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde çiftçimizin dışarıda özel laboratuvarlarda yüksek ücretle yaptığı birçok analizi borsamızda yapabileceğimizi ve üreticilerimizin yararına olması adına gerekirse ücret almayacağımızı belirtmiştik. Bu doğrultuda iki kurum arasında protokol yapma gereği hasıl oldu. Sarıoğlan'da yer alan çiftçilerimize gerek duydukları eğitimlerde ve işlerini geliştirmek için yapacakları projelerde borsa olarak teknik destek vereceğiz. Sarıoğlan Belediyemiz de yapacağı tarım ve hayvancılık alanındaki proje ve eğitim planlamalarında her türlü teknik desteği vermek üzere de protokolümüzü tamamlamış bulunmaktayız. Protokolümüzle birlikte bir ilke imza atarak tarım, hayvancılık alanında resmi olarak bir ilçe belediyemizle birlikte hareket etmiş olacağız. Bu protokolün diğer alanlarda da örnek olacağına inanarak meslek odalarımızın belediyelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın daha yakın çalışma noktasında başlangıç olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ise Sarıoğlanlı çiftçilere imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni ederek; "Recep Başkanımızla daha önceki görüşmelerimizde Sarıoğlan'ın yüzde 90'ı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çiftçilerimize bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz diye hesabını yapan bir belediyeyiz. Başkanla yapmış olduğumuz toplantılarda Kayseri Ticaret Borsası'nın kapısını açtı sonuna kadar, sağ olsun. Yapılacak olan toprak analizlerinde, bitki analizlerini Sarıoğlanlı çiftçilerimize sonuna kadar açtı ve ücretsiz olacağının müjdesini de bizlere verdi. Biz de bunu çiftçimizle paylaşıp borsa ile beraber ortaklaşa inşallah yürüteceğiz. Bölgemizde yapacağımız tarımsal ve hayvancılıkla alakalı projelerimizde destek olacaklarını ilettiler. Sarıoğlanlı olarak bize gurur verici şey, bir ilk olması. Bu da bize bir gurur veriyor. Burada kazanacak olan Sarıoğlanlı çiftçilerimiz. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki kurum arasındaki protokol karşılıklı olarak imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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