Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

21.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:53
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

DÜZCE'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

DÜZCE'nin Yığılca ilçesindeki Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Yığılca ilçesine 15 kilometre mesafedeki Batı Karadeniz'in en büyük mağarası olma özelliğini taşıyan Sarıkaya Mağarası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK 4 MAĞARADAN BİRİ'Mağaranın hassas alan ilan edilmesi için yoğun mesai harcayan Sarıkaya Köyü Muhtarı Ercan Yalçın, "Bu mağara ilk olarak 1994 yılında keşfedilmiş. O zamanki şartlarla pek fazla ilgilenilmemiş. 2014 yılında ben göreve geldiğimde hibe destek aldık. Bu parayı değerlendirdik ve yatırım yaptık. Türkiye'deki en büyük 4 mağaradan birisi. Batı Karadeniz'in en büyük mağarası. Buraya Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Gelen bir kez daha geliyor" dedi.'PATLAMA YAPILINCA BURASI ZARAR GÖRÜYORDU'

Mağaranın yok olmasını istemediklerini söyleyen Muhtar Yalçın "Bugün itibari ile Cumhurbaşkanı kararnamesi ile koruma altına alındı. Aşağıda çimento fabrikası var. Mağaranın dibinde de fabrikaya malzeme çıkarmak için maden ocağı vardı. Orada patlatma yapılınca bu mağara zarar görüyor. Turizm açısından biz böyle bir mağaranın yok olmasını istemiyoruz. Böyle bir mağaranın yok olup gitmesi büyük bir kayıp. Şimdi bu karadan sonra çimento fabrikası durmaz. Fabrikanın malzeme alacak yeri çok. Yığılca'da 19 ocak var tescilli. İlla bu mağaraya yakın yerden malzeme almak zorunda değil. Birinci derece koruma alanına alındı. Biz de çok memnun olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.


Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Sarıkaya Mağarası, kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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