: Sarıkamış şehitlerine sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti

24.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 24.12.2019 19:51

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında, üniversite öğrencileri sıfırın altında 10 derecede temsili asker kıyafetleri giyerek saygı nöbeti tuttu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı dolayısıyla Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde program düzenlendi.

Öğrenci ve katılımcılar yaklaşık 3 kilometre yürüdükten sonra Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı. Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılında düzenlenen saygı nöbetinde bir araya geldiklerini söyledi.

Şehitlerin anısına her yıl üniversite öğrencileri tarafından saygı nöbeti düzenlendiğini belirten Koşal, "Şehitleri anma günü yaklaştıkça Türkiye'nin her yerinde şehitlerimize yakışır programlar düzenleniyor. Askerlerimiz soğuk ve düşmanla mücadele ederek şehadet şerbeti içtiler. Bugünlerin anlamını iyi idrak etmemiz lazım." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali de üzerinde yaşadıkları toprakları kendilerine vatan kılan şehit ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını vurguladı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ise çok anlamlı ve hüzünlü günlerden geçtiklerini ifade ederek, "Şunu hiç unutmamak lazım; onları o kış gününde bile bile ölüme sürükleyen o ruh neyse onu canlı tutmamız lazım. Ruhu kaybedersek varlığımızın hiçbir anlamı olmayacak. Bizlerin de o ruhu ve o gayeyi devam ettirmemiz lazım." diye konuştu.

Temsili askerlerden Ali Eren Polat da 105 yıl önce yaşananları anlamaya çalıştıklarını dile getirerek, "O zamanki hava koşulları gerçekten çok çok ağırdı. Şu anda da Sarıkamış'ta hava çok soğuk. Burada nöbet tutarak anlamış olduk. Hepsine Allah rahmet eylesin. Onların sayesinde şu an burada yaşıyoruz ve rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Hepsine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temsili asker kıyafetleri giyen öğrenciler, sıfırın altında 10 derecede saygı nöbeti tuttu.

Kaynak: AA

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