Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi cıvıl cıvıl

KARS (İHA) - Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi sömestr tatilinin son günün de kayak severlerce doldu taştı.

Son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan Doğu Ekspresi'yle yarıyıl tatili için Kars'a gelenler soluğu öncelikle Sarıkamış'ta aldı. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen yüzlerce vatandaş kristal karın üzerinde kaymanın tadını çıkarıyor. Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne olan yoğun ilgiden dolayı ilçede oteller ve çok sayıda apart yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Çığ tehlikesi bulunmayan ve Türkiye'nin en güvenli pistlerine sahip olan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayak severler ezilmiş haliyle kalınlığı yaklaşık 95 santimi bulan kar üzerinde sevdikleriyle birlikte gönüllerince kayıyor.

Sarıkamış'ta sömestre tatilinin son gününde yoğunluk yaşandığını ifade eden Kayı Resort Müdürü Bora Kanber, "Sarıkamış'ta harika güneşli bir gün, sömestrenin son günündeyiz. Çok yoğun geçen bir sömestre yaşadık. Sarıkamış'ta bütün oteller yüzde 100 doluluğu yakaladı. Her şeyi ile Sarıkamış muhteşemdi, şuanda Sarıkamış'ın doğası, sarıçam ormanları, doğal pistleri, kristal kar dokusuyla, gelen tüm çocuklar okullarına mutlu bir şekilde dönecekler" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Cıbıltepe'ye akın eden vatandaşlar kayak, snowboard yapıyor ve kızaklarla kayıyor. Bazı vatandaşlar ise atlı kızaklarla gezinti yapıyor.

Bilgisayar donanımlı, saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej ile 8 slalom pisti ile 1 snowboard pistine sahip olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, 81 ilden gelen kayak severlerle adeta doldu taştı. Sabahtan akşama kadar kristal kar üzerinde kayak vatandaşlar yarıyıl tatilini dolu dolu yaşadı. - KARS