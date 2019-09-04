04.09.2019 17:24

Sarıgöl'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı törenle kutlandı.

Sarıgöl Hükumet Konağı önünde düzenlenen törende Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Belediye Başkanı Necati Selçuk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürseye gelen Selçuk, Kurtuluş Savaşı'na önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını ifade etti.

Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk, "Bu güzel yurdumuzu her zaman canımız pahasına koruyacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu.

Tören, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA