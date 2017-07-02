Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan Cemile Avcı, eve geldiğinde eşi Kazım Avcı'yı (72) yatağında hareketsiz buldu.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Avcı'nın vücudunda bıçak izleri olduğu belirtildi.



Cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.