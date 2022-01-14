Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 'Eroğlu' güven tazeledi - Haberler
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Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 'Eroğlu' güven tazeledi

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 'Eroğlu' güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odasının yapılan genel kurulunda mevcut başkan Emrah Eroğ­lu yeniden seçildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odasının yapılan genel kurulunda mevcut başkan Emrah Eroğ­lu yeniden seçildi.

Sarıgöl Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası olağan genel kurulu, Be­le­di­ye Düğün Sa­lo­nu'n­da gerçekleştirildi. Kongrede; mevcut başkan Emrah Eroğlu, Mur­te­za Gün­tür­kün ve Me­like Özkan Gö­çe­ren başkanlık için yarıştı. Oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda, bin 11 es­naf­tan 645'nin oyunu alan mev­cut Baş­kan Emrah Eroğ­lu ye­ni­den Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası baş­ka­nı se­çi­ldi. Diğer adaylar Me­li­ke Özkan Göçeren 247 oy, Mur­te­za Gün­tür­kün ise 89 oy aldı.

Kongre sonunda birlik beraberlik mesajları verilirken, seçimi kaybeden adaylar başkan Emrah Eroğlu'na başarılar diledi.

Emrah Eroğ­lu'nun yö­ne­ti­mi ise şu isim­ler­den oluş­tu: Yusuf Cerit, Meh­met Ka­ra­oğ­lan, Ünal Muslu, Mus­ta­fa Hör­lek, Ali Çü­rü­koğ­lu, Deniz Oyan, Ahmet Onuş,Mesut Ye­miş­çi. - MANİSA

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 'Eroğlu' güven tazeledi

Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında 'Eroğlu' güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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