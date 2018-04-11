Sarıgöl'de İtfaiyeden Yangın Eğitimi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yangın önleme tankeri teslim edilen 3 mahallenin muhtarına itfaiye ekipleri tarafından eğitim verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kaleli ve eğitmen Mehmet Ateş tarafından Sarıgöl'ün Karacaali, Dadağlı ve Özpınar mahallelerine teslim edilen yangınlara ilk müdahalede kullanılacak tankerlerle ilgili eğitim semineri düzenlendi.

Sarıgöl Belediyesi'nde düzenlenen seminerde gazetecilere bilgi veren Kaleli, "Muhtarlarımızla birlikte dört kişiden oluşan ekipler kurduk. Burada verdiğimiz eğitim seminerleri sonunda katılımcılara belgeleri verildi. Yangında ilk müdahale çok önemlidir." diye konuştu.

Seminere ve belge dağıtım törenine Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Ömer Eskici de katıldı.