Sarıcaoğlu: "Çalışma Planımızı Muhtarlarımızla Yapıyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "2018 yılında hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Çalışma planımızı muhtarlarımızla yapıyoruz" dedi.



Muhtarlar ile bir araya gelen Başkan İbrahim Sarıcaoğlu, 2017 yılında hava şartları el verdiği süre içerisinde çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "2018 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.



Sarıcaoğlu şunları söyledi: "2017 yılında ilçemize çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bu çalışmalarımızın her sene üstüne daha fazla koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bugün burada siz değerli muhtarlarımız ile toplanma amacımız bu zamana kadar mahallelerimizde yapılan çalışmaları sunum eşliğinde görmek ve bundan sonra neler yapabilirizi birlikte konuşarak planlamak. Sizler mahallelerinizde bizleri temsil ediyorsunuz. Yapılan tüm çalışmalarda bizlerin olduğu kadar sizlerin de emekleri çok büyük. Tüm muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."



Toplantıya AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bülent Yüksel, Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik, SASKİ İlçe Müdürü Savaş Gayretli, Fen İşleri Müdürü Ferhan Kodalak, meclis üyeleri, daire birim amirleri mahalle muhtarları katıldı. - SAMSUN