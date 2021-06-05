Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki
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Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlık alanda doğal yaşamı kaydeden KuzeyDoğa Derneğine ait fotokapanlara zarar verildiği belirtildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlık alanda doğal yaşamı kaydeden KuzeyDoğa Derneğine ait fotokapanlara zarar verildiği belirtildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, son günlerde doğadaki hareketleri izlemelerine yarayan foto ve video kapanlara insanlarca zarar verildiğini söyledi.

Çoban, yakın zamanda Aydın'da bir kadının fotokapana taş atıp zarar verdiğini belirterek, "Bu kameralar ısı ve hareket sensörlü. Sadece hayvanları çekmeye odaklı ve bizim doğadaki gözümüz. Bu kameralara zarar vererek hiç kimse hiçbir şey elde edemez." dedi.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmalara zarar veren insanların kendilerine zarar vermekten başka bir şey yapmadıklarını aktaran Çoban, "Bizler bu kapanlardan elde ettiğimiz verileri doğanın korunması ve insanların yaşam kalitesini yükseltmesi için kullanıyoruz. Hayvanların hareketlerini ne kadar anlarsak kendimizi daha iyi savunur ve hayvanları daha iyi koruruz." diye konuştu.

Çoban, Sarıkamış ormanlarındaki bir fotokapanın taşla kırıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki gün önce buradaki kameranın kırıldığını söylediler. Geldim kamerayı bulamadım. Muhtemelen kıranlar kamerayı çalıp götürmüşler. İçindeki kartı da alıyorlar ve bu da bizim onca aylık emeğimizin çöpe gitmesine neden oluyor. Buradan şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bu kameralar sizler için değil, yaban hayvanları için takılmıştır. Bu kameralar bilim insanlarının gözüdür. Yani insanlarımızın bu kameralara zarar vermemeleri ve onları korumaları gerekir."

Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki
Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki
Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki
Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki
Sarıçam ormanlarındaki fotokapanların kırılmasına tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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