Sarıçam ormanlarında kış güzelliği
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Sarıçam ormanlarında kış güzelliği

05.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:41

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan sarıçam ormanları kış manzaralarıyla ilgi çekiyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan sarıçam ormanları kış manzaralarıyla ilgi çekiyor.

Bitki ve ağaçların kırağı tuttuğu ormanın beyaza bürünmesi seyrine doyumsuz güzellikler oluşturdu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi çalışanlarından Hamit Çarkçı, AA muhabirine, bölgede kırağı tutan çam ağaçlarının güzel manzaralar oluşturduğunu belirterek, "Biz de bu manzarada yürüyerek tadını çıkaralım dedik. Yakın zamanda inşallah yeteri kadar kar yağar ve kayak sezonunu açarız." dedi.

Öte yandan Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyünde soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Yüzeyi kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde ise sis çökmesiyle güzel görüntüler oluştu.

Sarıçam ormanlarında kış güzelliği
Sarıçam ormanlarında kış güzelliği
Sarıçam ormanlarında kış güzelliği
Sarıçam ormanlarında kış güzelliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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