SARIÇAM'DA YAZ SPOR OKULLARI YÜZME KURSUNA KATILAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ

SARIÇAM'DA YAZ SPOR OKULLARI YÜZME KURSUNA KATILAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ 20 Ağustos, 2021Sarıçam Belediyesi tarafından "Daha Sağlıklı Sarıçam İçin Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" sloganıyla başlatılan yaz dönemi yüzme kurslarının birinci etabı sona erdi.

SARIÇAM'DA YAZ SPOR OKULLARI YÜZME KURSUNA KATILAN ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ 20 Ağustos, 2021

Sarıçam Belediyesi tarafından "Daha Sağlıklı Sarıçam İçin Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" sloganıyla başlatılan yaz dönemi yüzme kurslarının birinci etabı sona erdi. Yaz dönemi birinci etap kurslarına katılarak yüzme öğrenen kursiyerler, sertifikalarını Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın elinden aldı.

7-15 yaş aralığındaki çocukların öncelikli olduğu kursa katılan kursiyerlerin short, bone, mayo, yüzme tahtası ve yüzme simidi gibi ihtiyaçlarının Sarıçam Belediyesi tarafından karşılandığı kursa yaklaşık 400 kursiyer katıldı.

Sarıçam Belediyesi ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde, Osman Gazi Mahallesi Muhtarlığı karşısında ve Asım Savaş Kapalı Spor Salonu'nda kurulan portatif yüzme havuzlarında verilen kurslarda başarılı olan öğrenciler sertifikalarını Başkan Bilal Uludağ'ın elinden aldı.

Açtıkları yaz spor okulları kursları ile İlçede yaşayan çocukların artık daha bilinçli spor yaptıklarının altını çizen Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, kurslara katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"GELECEĞİN SPORCULARI SARIÇAM'DA YETİŞİYOR"

Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı ile Sarıçam'da kalıcı hizmetler üretmeye ve yapmaya devam ettiklerini belirten Başkan Uludağ, sözlerine şöyle devam etti "Sarıçam'da bugüne kadar yaptığımız hizmetlerde ana felsefemiz, bir yandan gününün gereksinimlerini dikkate alarak hizmet yapmak olurken, diğer yandan hep geleceğin hayalini kurarak proje ürettik, yatırım yaptık. Tüm bu plan ve çalışmalarımızın yanında geleceğimiz olan yavrularımızı da unutmadık. Açtığımız kurslar arasında yer alan yüzme kursumuza yoğun bir katılım oldu. Kursiyerlerimizin gözlerindeki ışıltı ve mutluluk bizleri daha da çok gayretlendirmektedir. Dolayısı ile hep söylediğimiz 'Spor Kenti Sarıçam' söyleminin bugün eyleme dönüşmüş olması ve geleceğin sporcularının Sarıçam'da yetişiyor olmaları bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Kurslarımız sayesinde artık çocuklarımız kanallarda göletlerde boğulmayacak, analarımızın yüreği yanmayacak. " diye konuştu.

Öte yandan sertifika töreninde yüzme kursuna katılan öğrenciler arasında mini bir de yarışma yapıldı. Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın çaldığı start düdüğü ile kıyasıya mücadele eden sporcuların performansı ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu. Yarış sonunda başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: Habermetre