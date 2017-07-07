Sarıcakaya'da 07.07.2017 Heyecanı

Mutluluklarını özel tarihe saklayan genç çiftler 07.07.2017 tarihinde nikah masasına oturarak bir ömür birlikteliğe 'Evet' dedi.



Eskişehir'in Sarıcakaya Belediyesi'ne müracaat eden Meryem (Kaya) Menekşe ile Kenan Menekşe hayatlarını özel bir günde birleştirmenin çifte mutluluğunu yaşadı.



Genç çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 07.07.2017 tarihini fırsat bilerek nikah masasına oturdu. Sarıcakaya Belediyesi Nikah Salonunda nikah masasına oturan çiftler unutulmayacak bugünde mutluluğa 'Evet' dedi. Genç çiftin nikahını kadın meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Kezban Uslu kıyarken, onların mutluluklarını paylaştı. Damat Kenan Menekşe, erkeklerin genelde unutkan oldukları mesajını verirken anlamlı günlerinin unutulmaması amacıyla 07.07.2017 tarihini seçtiklerini kaydetti. Başkan Vekili Uslu'da belediyenin hediyesini takdim ettikten sonra gençlere bir ömür mutluluk diledi. - ESKİŞEHİR