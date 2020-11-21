Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü
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Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü

21.11.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 11:07
Sarhoş kadın turistler,

Antalya'da alkollü oldukları belirtilen 3 kadın turist, kendilerini taciz ettiği iddiasıyla tramvay durağında bekleyen yaşlı adamı darbetti. Çevredekiler, "Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek tepki gösterdi.

Kalekapısı'ndaki tarihi Saat Kulesi'nin altında meydana gelen olayda iddiaya göre; tramvay durağında bekleyen 80 yaşındaki adam, sarhoş oldukları belirtilen 3 kadın turistin yumruklu saldırısına uğradı.

"TACİZ EDİLDİM" DEYİP KÜFÜRLER SAVURDU

Olayı gören duraktakiler ve esnaf kadınlara tepki gösterdi. İçlerinden biri olay yerine çağrılan polise de mukavemette bulunmaya çalıştı. Sık sık küfreden alkollü kadın kendisinin taciz edildiğini iddia etti.

Sarhoş kadın turistler, 'Bizi taciz etti' deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü

VATANDAŞLAR DEVREYE GİRDİ

Polisin kimlik sorduğu yaşlı adamı savunan vatandaşlar kadınların yalan söylediğini belirterek, "Biz gördük yalan atıyorlar. Alkolün etkisiyle ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyerek mağdur olan kişinin yaşlı adam olduğunu söyledi.

Sarhoş kadın turistler, 'Bizi taciz etti' deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü

"BUNLARLA UĞRAŞAMAM"

Sarhoş turistler yaşlı adamdan şikayetçi olmazken, darbedilen yaşlı adam ise, "Bunlarla uğraşamam" diyerek tramvaya binip olay yerinden uzaklaştı. Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan turistlerden biri tramvay gittikten sonra yeniden olay yerine geldi ve polislerle tartışmayı sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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