Saraylı öğrenciler Van'ı gezdi
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Saraylı öğrenciler Van'ı gezdi

Saray Belediyesi tarafından Sürekli Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

21.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:56
Saraylı öğrenciler Van'ı gezdi

tarafından Sürekli Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Bu kapsamda ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencileri ve Sürekli Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlık sınıflarından oluşan 110 öğrenci, kent merkezinde düzenlenen kitap fuarını, Müzesi'ni ziyaret ederek çarşı merkezini gezdi.

Kenti gönüllerince gezen öğrencilere, program sonunda yemek ikram edildi.

Öğrenciler, Saray Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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