Saraykent'te yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılandı
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Saraykent'te yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılandı

HATSU, "Temiz ve Sağlıklı Çevre" ilkesiyle kanalizasyon hattı olmayan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

08.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:17
Saraykent'te yeni meskenlerin altyapı ihtiyacı karşılandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Atık suların sağlıklı şekilde toplanması ve kanalizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, 'ya bağlı Mahallesi 366. Sokakta yapılan yeni meskenler için atıksu hattı çalışması yapıldığını belirtti.

Sağlıklı yaşama katkı sağlama ve çevre kirliliğinin önüne geçme adına altyapı ihtiyacının karşılandığına dikkat çeken HATSU, mahallelerdeki atıksuların modern yöntemler ile toplanması ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesi adına atıksu hattı döşeme çalışmalarının kent genelinde sürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Bültenler
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