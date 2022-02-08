SARAYBOSNA - Düsen Kaseinov'a "Özgürlük Ödülü"
AA, Nihad Ibrahimkadic - Kültür Sanat
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bosna Hersek'teki resmi ziyaretinde, Saraybosna Uluslararası Barış Merkezi (IPC) tarafından "Özgürlük Ödülü"ne layık görüldü.
Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bosna Hersek'teki resmi ziyaretinde, Saraybosna Uluslararası Barış Merkezi (IPC) tarafından "Özgürlük Ödülü"ne layık görüldü. Düsen Kaseinov'a Özgürlük Ödülü'nü Ibrahim Spahic takdim etti.