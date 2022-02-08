SARAYBOSNA - Düsen Kaseinov'a "Özgürlük Ödülü" - Haberler
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SARAYBOSNA - Düsen Kaseinov'a "Özgürlük Ödülü"

AA, Nihad Ibrahimkadic - Kültür Sanat
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Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bosna Hersek'teki resmi ziyaretinde, Saraybosna Uluslararası Barış Merkezi (IPC) tarafından "Özgürlük Ödülü"ne layık görüldü.

Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bosna Hersek'teki resmi ziyaretinde, Saraybosna Uluslararası Barış Merkezi (IPC) tarafından "Özgürlük Ödülü"ne layık görüldü. Düsen Kaseinov'a Özgürlük Ödülü'nü Ibrahim Spahic takdim etti.

SARAYBOSNA - Düsen Kaseinov'a Özgürlük Ödülü

SARAYBOSNA - Düsen Kaseinov'a Özgürlük Ödülü

SARAYBOSNA - Düsen Kaseinov'a Özgürlük Ödülü

AA / Nihad Ibrahimkadic - Kültür Sanat

Saraybosna, Özgürlük, Kültür Sanat, Haber

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