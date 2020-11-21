SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te
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SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te

21.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.11.2020 12:22

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.

SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te
SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihad Ibrahimkadic

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