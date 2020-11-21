SARAYBOSNA - AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'te

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, konseyin Hırvat üyesi Zeljko Komsic ve Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile bir araya geldi.