Saray Atatürk Kültür Merkezi belediyeye devredildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Saray Atatürk Kültür Merkezi, Saray Belediyesi'ne devredildi.

Saray Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür merkezinin devir protokolünüTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş imzaladı.

Erkiş, kültür merkezinde güzel etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

Tekirdağ ve Saray belediyelerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erkiş, "Kültür merkezi sonsuz özen ve gayret sergillenerek bugünkü haline getirildi. Bu kapsamda emek veren sayın Kadir Albayrak, Erdoğan Kaplan, Bahsegül Tınaz ve Arif Naci Öngören'e çalışmaları için teşekkür ederiz. Halkımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.