Şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Germencik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Himmet Erdoğan (61) hayatını kaybederken, traktörde bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında kırsal Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Himmet Erdoğan 09 TC 390 plakalı traktör ile araziden evine döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 5 metre aşağıya yuvarlanan traktör ağaçlara çarparak durabildi. Traktörün altında kalan sürücü Himmet Erdoğan olay yerinde hayatını kaybederken, traktörde bulunan Feridun Kaya ve hayatını kaybeden Himmet Erdoğan'ın eşi Hürme Erdoğan ise hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Himmet Erdoğan'ın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.