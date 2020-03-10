Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haber
Gökçebağ, Siirt, Güncel

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

10.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:30
Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihan Öğüt yönetimindeki 26 RF 402 plakalı otomobil, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü Öğüt, Elvan, Yakup Said ve Sude Naz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdulhamit Gül Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Nur Dan Can Yaman Gülben Ergen
Spor Fatih Terim Berkay Şahin İsmail Kartal Sergen Yalçın Radamel Falcao
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:33:10. #1.14#