Şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
10.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:30
Siirt'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cihan Öğüt yönetimindeki 26 RF 402 plakalı otomobil, Siirt-Gökçebağ kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öğüt, Elvan, Yakup Said ve Sude Naz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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