Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen "Tutuklansın" diye tweet atıyor
Youtube kanalında paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf eden Alihan Ş. isimli şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
"Sapık Alihan" adlı Youtube kanalında Alihan Ş. isimli şahısın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Videoya duyarsız kalamayan vatandaşlar Alihan Ş.'nin tutuklanması için Twitter üzerinden çağrıda bulundu.
ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER
Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.
SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI
Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.