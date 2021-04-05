Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen "Tutuklansın" diye tweet atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen "Tutuklansın" diye tweet atıyor

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Youtube kanalında paylaştığı videolarda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf eden Alihan Ş. isimli şahıs sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"Sapık Alihan" adlı Youtube kanalında Alihan Ş. isimli şahısın, paylaştığı videolar sosyal medyada infial yarattı. Videoya duyarsız kalamayan vatandaşlar Alihan Ş.'nin tutuklanması için Twitter üzerinden çağrıda bulundu.

ATATÜRK VE ÖZGECAN ASLAN'A AĞIR SÖZLER

Paylaştığı videoda Türk bayrağına, Mustafa Kemal Atatürk'e ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'a yönelik ağır hakaretler sarf etti. Sosyal medyada infial yaratan sözleri sonrasında binlerce paylaşım yapıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Başka videolarında ise 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden Alihan Ş. için Twitter'da #SapıkAlihanTutuklansın etiketiyle tutuklanma çağrısında bulunuldu.

Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen 'Tutuklansın' diye tweet atıyor
Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? Özgecan Aslan'a da hakaret ettiği belirtilen Alihan Şimşek tutuklandı mı?
Alihan Ş. kimdir? Twitter'da Alihan Tutuklansın tagi neden açıldı? Özgecan Aslan'a da hakaret ettiği belirtilen Alihan Şimşek tutuklandı mı?
Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş biyografisi!
Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş mesleği nedir? Özgür Demirtaş biyografisi!
Haber Yorumları (1)
OZZY BJK: Genelleme konuşman seninde aynı durumda olduğunu gösteriyor. Kasada illaki çürük elma olacak , 1 tane çürük elma çıkmış kasadan sen kasanın hepsine çürük diyorsun. Azıcık düşünerek yorum yapın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Esra Erol Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Erol Bulut Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sapık emellerine Özgecan'ı da alet etti! Videoyu izleyen "Tutuklansın" diye tweet atıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 10:24:28. #1.15#
title