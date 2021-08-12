Sapanca'dan Yangın Bölgelerine Destek

Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan orman yangınlarının ardından yangından etkilenen, bölge haklı için Sapanca Belediyesi bünyesinde Sapanca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile örnek bir dayanışma örneği sergilendi.

Usta öğretici, kursiyer ve gönüllü kadınlardan oluşan hanımlar Sapanca Belediyesi tarafından temin edilen kumaşlardan farklı desenlerde ve farklı ölçülerde şalvar üreterek yangın bölgelerine gönderdiler.

Başka ne gibi bir faydamız olur mu diye düşündük

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Ülkemizde yaşanan yangın felaketlerinden dolayı hepimiz derin bir üzüntü içerisindeyiz.Bu yaşananlardan dolayı hepimizin ciğerleri yandı. Oradaki vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz birçok farklı alanlardaki yardımlarımızın dışında başka ne gibi bir faydamız olur diye düşündük ve Sapanca Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerimize kullanacakları kumaşlarımızı temin ettik. Hocalarımız ve öğrencilerinin dikmiş oldukları, o yörenin günlük giysileri içerisinde yer alan şalvarları dikerek yangın bölgelere gönderdik. Emeği geçen Sapanca Halk Eğitim Merkezi'ne, öğretmenlerimizden; Sevgi Ocak, Özgül Gençaydın, Leyla Ağır, Gülten Demir, Gamze Ayanoğlu, Aysun Serdaroğlu ve Sapanca Halk Eğitim Merkezi öğrencilerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"dedi.

Açılan yaralara bir nebzede olsa merhem olmak için

Başkan Özen, "Tamamen gönüllülük esasına dayalı yapılan bu çalışma da hanımlar tek yürek oldular ve açılan yaralara bir nebzede olsa merhem olmak için gece gündüz çalıştılar. Rabbim İnşallah ülkemize bir daha böyle felaketleri göstermesin. Yangınlardan etkilenen tüm şehirlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Bültenler