Sapanca'da Kültür- Sanat Kursları tüm hızıyla devam ediyor

Sapanca Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 12 dalda açılan resim, seramik, makrome, çini, dikiş-nakış, halı, koro, İngilizce, rölyef, mefruşat, filografi ve sepet kursları sanatseverlerin katılımı ve uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor. Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen ; "Açılan kurslarımıza halkımızın ilgisi bizleri de memnun ediyor. Kültürümüzü ve sanatımızı gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Belediyemiz bünyesinde ücretsiz olarak çeşitli kategorilerde kurslar başlattık. İlçemizin kültürel ve sosyal yaşantısına pozitif katkılar sağlamaktayız. Kursiyerlerimizin çalışmalarını yerinde görerek çalışmalarına destek sunuyoruz. Kurslarımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum " dedi.

Kursiyerlerimiz, hayranlık duyacağımız eserlere imza atıyor

Başkan Özen "Resim, çini ya da diğer bölümler yetenek gerektiren sanat dallarından. Açtığımız kurslar ile alanında uzman eğitmenler eşliğinde gizli yetenekler ortaya çıkıyor. Kursiyerlerimiz gerçekten hayranlık duyacağımız eserlere imza atıyor. Kursiyerlerimizin bir kısmı hobi amaçlı katılsa da, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendilerini yetiştirebilecekleri bir fırsat ortamı olarak görüyorlar. İlginin ve başarının bu denli yüksek olması bizleri sevindiriyor ve yaptığımız işin ne kadar doğru olduğuna şahit oluyoruz. Her sene hem bölümlerimizin hem de kursiyerlerimizin sayısını artış gözlenmekte" dedi.

Kursiyerler çeşitli dallarda açılan kurslar sayesinde kendilerini geliştirme ve hobi edinmelerine olanak sağladığı için Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen'e teşekkür ettiler.

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