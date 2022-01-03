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Şantiyeden motorin ve akü çalan 3 kişi yakalandı

Şantiyeden motorin ve akü çalan 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir şantiyeden motorin ve akü çalan 3 kişi yakalandı.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir şantiyeden motorin ve akü çalan 3 kişi yakalandı.

İlçeye bağlı Kurtpınar Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait şantiye sorumlusu, jandarma karakoluna müracaat ederek şantiye alanında bulunan hafriyat kamyonlarına ait yaklaşık 800 litre motorin ve 12 adet akünün çalındığını bildirmesi üzerine Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada hırsızlık olayını 3 şüpheli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. 5 ile 14 arasında değişen suç kayıtları bulunan şüpheliler, ikamet ettikleri Osmaniye'de gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen 800 litre motorin ve 12 adet akü, şirket yetkilisine teslim edildi. - ADANA

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