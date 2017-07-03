'Şansımı Seveyim'in Çekimleri Tamamlandı

Çekimleri İstanbul'un farklı noktalarında yaklaşık 1 ay sürede gerçekleştirilen 'Şansımı Seveyim' filminin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenirken, senaryosunu ise Ferhat Ergün kaleme aldı.

Çekimlerin son gününde kameraların karşısına geçen filmin oyuncuları Cem Gelinoğlu, Ümit Yesin, Gökhan Kıraç ve filmin yönetmeni Enver Mıhlar basın mensuplarının sorularını yanıtlarken finalde ise tüm set ekibiyle birlikte pasta kesti.

MUSKA VE NAZAR BONCUKLARIYLA YAŞIYOR

Filmde sakarlıklarıyla nam salmış 'Sebo' karakterine hayat veren Cem Gelinoğlu 'Sebo çok ilginç bir karakter. Herkesin içinde kötülük ve iyilik vardır. Sebo'da zamanında birşeyler yapmış ve yaptıkları da peşini asla bırakmıyor. Şansı geri gelsin diye muska ve nazar boncuklarını üzerinden asla eksik etmiyor. Fakat buna rağmen başı asla beladan kurtulmuyor' dedi.

'Sebo' karakterinin en yakın arkadaşı İzzet karakterine hayat veren Gökhan Kıraç ' İzzet, Sebo'ya olumlu olmayı aşılamaya çalışıyor ama bir türlü bunu başaramıyor. Seyirciler filmi izledikleri zaman kendi hayatlarıyla yüzleşebilecek' dedi.

Bir insanın başına gelebilecek tüm şansızlıkların farklı bir dille anlatıldığı 'Şansımı Seveyim' filminde, şanssızlığıyla tanınan Sebahattin (Cem Gelinoğlu), büyüdüğü mahalleye geri döner. Bütün mahalleli şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin'in dönüşü yüzünden çok endişelidir. Kim bilir başlarına yine ne işler açacaktır? Kadersizliğine boyun eğmiş olan Sebahattin, Yaprak'la (Zeynep Tuğçe Bayat) tanışınca talihinin döndüğüne ikna olur. Ama şanssızlık bu ya, Yaprak yıllar önce ah'ını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir. Yaprak'ın Sebahattin'i kabul etmesinin tek yolu, Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesidir. Ancak şanssızlıklar Sebahattin'in yakasını bırakmayınca, en yakın arkadaşı İzzet (Gökhan Kıraç) ile ümitsizce kaderini değiştirmenin ve Yaprak'a kendisini kabul ettirmenin yollarını aramaya başlar.