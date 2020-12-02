Şans Topu çekilişi sonuçları 2 Aralık 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 2 Aralık Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 2 Aralık tarihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen çıkmadı. 5 bilen 3.097,50 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 2 Aralık 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 2 ARALIK ÇARŞAMBA KAZANDIRAN NUMARALARI:

Şans Topu çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şans Topu oyununun 2 Aralık Çarşamba tarihli çekilişinde kazandıran numaralar (açıklanacaktır)olarak belirlendi. Joker sayısı (açıklanacaktır) çıktı. Çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmadı. 5 bilen 7 kişi 3.097,50 sahibi oldu.

ŞANS TOPU NEDİR, NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar. Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.