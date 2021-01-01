Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
01.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:38
Son dakika haberler... Sakarya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Sakarya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz