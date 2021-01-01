Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

01.01.2021 10:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 10:38

Son dakika haberler... Sakarya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Sakarya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2021'in ilk gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Cahit Özkan İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Çağla Şıkel Enis Arıkan
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Cüneyt Çakır Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Gazete Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 10:38:41. #1.15#
title