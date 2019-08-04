ŞANLIURFA TEL ÖRGÜLERE SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
ŞANLIURFA'da tel örgülere arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
ŞANLIURFA'da tel örgülere arasına sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yol kenarındaki tel örgülere sıkışan köpeği görenler durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu keserek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpek, kurtarılmasının ardından bölgeden uzaklaşırken, mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: DHA
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