Şanlıurfa Piazza'nın Büyük Hediyesi Sahibini Bekliyor

Şanlıurfa halkının buluşma noktası olan Piazza AVM'nin 23 Temmuz 2018 tarihinde başlattığı son model Suzuki Vitara otomobil kampanyası hayalleri süslüyor.

AVM'nin giriş katında sergilenen son model otomobili görenler ona sahip olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için yaptıkları alışveriş karşılığında verilen fiş ya da faturalarla danışma birimine başvurup, çekiliş kuponlarını alabiliyorlar. Aynı gün içinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapanların başvurabildiği kampanyaya katılanlar, alışverişlerini artırdıkça çekiliş kuponu sayısını da artırıp, hayallerine daha fazla yaklaşma şansı elde ediyorlar.

Piazza AVM'nin 23 Temmuz 2018 tarihinde başlattığı son model Suzuki Vitara otomobil kampanyası için Piazza Clup üyesi olmak da gerekiyor. Ziyaretçilerin, ücretsiz olan üyelik kartını almak için danışma biriminde form doldurmaları yeterli oluyor. Kampanya başvurularının yapıldığı AVM'nin danışma biriminde, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

22 Ekim Pazartesi gününe kadar sürecek olan kampanya sonunda, sıfır kilometre otomobilin sahibi olacak talihli, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. - ŞANLIURFA