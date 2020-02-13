Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı
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Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mobilyacılık yapan 50 yaşındaki Vehbi Karadağ, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda başına 7 kurşun isabet eden Karadağ, hayatını kaybetti.

13.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:48
Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı

'nın ilçesinde, mobilyacılık yapan Vehbi (50), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Karadağ'ın başına 7 mermi isabet ettiği belirlendi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRADI

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde meydana geldi. Mobilyacılık yapan Vehbi Karadağ, iş yerinde otururken, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BAŞINA 7 KURŞUN İSABET ETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başına 7 mermi isabet eden Karadağ'ın öldüğü belirlendi. Karadağ'ın cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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: Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı
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