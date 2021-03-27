Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fiyat denetlemesi yaptı
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fiyat denetlemesi yaptı

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fiyat denetlemesi yaptı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat denetlemesi gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerlerinde fiyat denetlemesi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, bazı işletmelerde yüksek ücret alındığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlattı.

Kentteki lokanta, ciğerci, kafe ve kıraathaneler başta olmak üzere yeme içme yerlerinde fiyat tarifesi denetimi yapıldı.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde esnafa kayıtlı oldukları oda başkanlığından fiyat tarifelerini alarak iş yerlerinde müşterilerin görebileceği yerlere asmaları ve masalarda bulundurmaları için süre verdi.

Verilen süre sonunda iş yerinde görülebilecek yere fiyat tarifesi asmayan ve masalarda bulundurmayan işletmeciler hakkında yasal işlem yapılacak.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay'ın başkanlığında fiyat tarifeleriyle ilgili düzenlenen toplantıya, Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Atmaca, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Emin Karaatlı, Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar Odası Başkanı Mehmet Kaçak ile Kahveciler ve Çaycılar Odası Başkanı Murat Tuzlu katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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