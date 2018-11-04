Şanlıurfa'da Üzerine Televizyon Düşen Çocuk Öldü
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Suriyeli Muhammed Mahmut Ziveyri (2) Birecik ilçesinin Meydan Mahallesi'ndeki evlerinde oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Ziveyri'nin cenazesi, ailesine teslim edildi.