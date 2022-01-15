Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı - Haberler
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Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı Sıkışmalı trafik kazasında biri asker 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

Sıkışmalı trafik kazasında biri asker 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Peyamlı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yılmaz Ş. yönetimindeki 63 ACY 905 plakalı deterjan yüklü tır, Hasan T. kontrolündeki 27 AFZ 235 plakalı kamyonet ile Suriye'de görevli asker Alihan T. idaresindeki 61 ADY 863 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücülerden asker Alihan T. otomobilde sıkıştı. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı bölgeden çıkarılan asker ile diğer iki sürücü, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri
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- Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı Sıkışmalı trafik kazasında biri asker 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

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