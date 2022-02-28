Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Mehmet Kankılıç idaresindeki 63 FL 804 plakalı tır, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Harran yol ayrımı kavşağında Hıdır Ceylan yönetimindeki 63 NH 819 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan ve aynı aileden olan Ayşe (19), Salih (5), Şemse (59), Zehra (17), Hatice (36) ve Fatma Ceylan (7) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Şanlıurfa, Harran, Güncel, Haberler

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