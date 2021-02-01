Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
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Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü

01.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:35
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü

ŞANLIURFA'da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

ŞANLIURFA'da temeli kazılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece geç saatlerde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. İş makinesiyle temeli kazılan inşaatın yanında bulunan sitenin istinat duvarı, aşırı yağışların etkisiyle çöktü. Olayda park halindeki 6 araç inşaat için kazılan alana devrildi. Duvarın yıkılmasıyla büyük korku yaşayan mahalleli, sabah saatlerinde gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Zarar gören araçlar çekiciyle servislere götürülürken, mahalleli büyük korku yaşadıklarını ifade etti.Bölgeye gelen belediye yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.


Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü
Şanlıurfa'da temeli kazılan inşaatın istinat duvarının çöktü;  6 araç zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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