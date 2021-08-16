Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen Hüseyin kayboldu

ŞANLIURFA'da, sulama kanalı çevresinde gezerken dengesini kaybeden Hüseyin Yıldız (18), suya düştü.

ŞANLIURFA'da, sulama kanalı çevresinde gezerken dengesini kaybeden Hüseyin Yıldız (18), suya düştü. Akıntıya kapılıp, gözden kaybolan Yıldız'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şeyhçoban Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında gezen Hüseyin Yıldız, iddiaya göre, dengesini kaybederek, suya düştü. Yüzme bilmediği belirtilen Yıldız, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Yıldız'ın suya düştüğünü fark eden çevredekiler ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık görevlileriyle gelen dalgıç ekipleri, Hüseyin Yıldız'ı bulmak için sulama kanalında çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak