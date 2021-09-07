Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ve 9 yaşındaki Tahir Demirler, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

Suda çırpınan çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede Taha Demirler'i arama çalışmaları da devam ediyor.

Olay yerine gelen çocukların yakınları, çalışmaları takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan