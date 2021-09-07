Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ve 9 yaşındaki Tahir Demirler, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü.

Suda çırpınan çocuklar, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede Taha Demirler'i arama çalışmaları da devam ediyor.

Olay yerine gelen çocukların yakınları, çalışmaları takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Diego Umut Meraş Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:45:32. #1.15#

title